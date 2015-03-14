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    ​В Баку ограблен магазин

    Вор проник в магазин, разобрав крышу помещения

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В поселке Гобустан в магазине, принадлежащем жительнице поселка Сакине Азизовой, совершена попытка ограбления. Вор проник в магазин, разобрав крышу помещения.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отделения полиции Гарадагского РУП, по подозрению в попытке ограбления задержан житель Баку Муса Ахмедов.

    В результате оперативных мероприятий было установлено, что М.Ахмедов 10 и 12 марта совершил попытку ограбления магазина, принадлежащего жителю г.Баку Сарвану Досталиеву, а также пытался совершить кражу, разбив стекло автомобиля марки “VAZ-2107”, принадлежащего Рамилю Гамбарову.

    Следствие по фактам продолжается. 

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