В Баку задержан бывший заключенный, сорвавший золотые серьги с ушей малолетней девочки

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обратившаяся во 2-ой Отдел полиции Хазарского РУП жительница города Баку сообщила, что 10 февраля на территории поселка Бузовна неизвестный путем открытого грабежа отобрал у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в связи с обращением были проведены соответствующие проверки. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении ограбления был задержан житель города Баку, ранее неоднократно судимый А.Ступка.

В результате проведенных мероприятий были раскрыты и другие преступные деяния задержанного. Было установлено, что он, угрожая ножом, сорвал золотые серьги с ушей малолетней девочки, жительницы поселка Шувелан.

По фактам в Хазарском районном управлении полиции ведется расследование.