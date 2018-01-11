В Баку зачитан приговор женщине, совершившей мошенничество на 150 тыс. манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Айгюн Рагимовой, обвиняемой в присвоении мошенническим путем 150 тыс. манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор.

Решением суда А.Рагимова была приговорена к 6 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, А.Рагимова была признана виновной в совершении мошенничества по трем эпизодам. Общий урон по делу составил 150 тыс. манатов.

В Баку она получила 85 тыс. манатов у Гудрата Мамедова под видом начала совместного бизнеса. Однако она злоупотребила его доверием и не сдержала слова.

После под видом приобретения телефона марки İphone она вновь у Г.Мамедова взяла 14 тыс. манатов. И вновь А.Рагимова мошенническим путем завладела деньгами.

Кроме того, А.Рагимова получила от Сурхая Мамедова 55 тыс. манатов под видом продажи золотых и драгоценных изделий. На этот раз она снова не сдержала слова и совершила мошенничество.

А.Рагимова обвинялась по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) УК. В отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.