В Баку зачитан приговор сбившему женщину и сбежавшему с места аварии водителю

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Хакима Саатова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на суде под председательством Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

Решением суда он был приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в сентябре прошлого года в Ясамальском районе автобус марки Daewoo, двигающийся по маршруту №39, сбил стоявшую на обочине дороги жительницу города Баку Аскерову Гюнель Адем гызы.

От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

По факту оставления места ДТП было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан Хаким Саатов.

Х.Саатов был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица, ему предъявили обвинение, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.