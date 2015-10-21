В Баку вынесен приговор лицам, отнявшим у гражданина 53 маната

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Руслана Рзаева, Наиля Мехралиева и Мугана Теймурлу, обвиняемых в разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был оглашен приговор.

По приговору суда Руслан Рзаев лишен свободы сроком на 10 лет, Наиль Мехралиев и Муган Теймурлу - сроком на 9 лет 6 месяцев.

Отметим, что 28 марта этого года в 04:00 на Нобелевском проспекте Хатаинского района жители города Баку Руслан Рзаев, Наиль Мехралиев и Муган Теймурлу отняли у жителя Сиязанского района Руслана Гусейнова 53 маната, угрожая ему ножом. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, Р.Рзаев, Н.Мехралиев и М.Теймурлу были задержаны.