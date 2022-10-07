В Баку вооруженная женщина украла деньги и мобильный телефон из дома

В Баку вооруженная женщина ворвалась в дом.

В Баку вооруженная женщина ворвалась в дом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 43-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступило заявление жительницы Баку о том, что в полдень 6 октября в ее дом в поселке Бинагади ворвалась неизвестная с ножом и набросилась на нее, а когда потерпевшая выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, преступница успела украсть из дома 400 манатов и мобильный телефон и скрылась в неизвестном направлении.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана жительница города Баку Роя Гасанова, подозреваемая в совершении преступления.

В Бинагадинском РУП проводится расследование.