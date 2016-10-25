В Баку водитель заснул за рулем, в ДТП пострадали отец и сын

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Гала Хазарского района.

Согласно информации, автомобиль марки Peugeot, управляемый Агаевым Азером Ширмамед оглы (1965 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Shacman. В результате водитель легкового автомобиля А.Агаев и его 19-летний сын Афган Агаев получили тяжелые телесные повреждения.

Пострадавшие госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

По предварительным данным, водитель автомобиля Shacman заснул за рулем, что привело к аварии.

По факту начато расследование в Хазарском районном управлении полиции.