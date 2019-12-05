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В Баку водитель автобуса избил пассажира

​В Баку водитель автобуса избил пассажира

В Баку зафиксирован факт избиения.

Как сообщает Report, водитель маршрутного автобуса №166 избил Эльтона Зейниева 1994 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали перелом носа.

По факту ведется следствие.

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