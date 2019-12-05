​В Баку водитель автобуса избил пассажира

В Баку зафиксирован факт избиения.
Как сообщает Report, водитель маршрутного автобуса №166 избил Эльтона Зейниева 1994 года рождения.
Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали перелом носа.
По факту ведется следствие.
В Баку зафиксирован факт избиения.
Как сообщает Report, водитель маршрутного автобуса №166 избил Эльтона Зейниева 1994 года рождения.
Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали перелом носа.
По факту ведется следствие.
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Orxan RasifoğluАвтор новости