В Баку водитель автобуса избил пассажира

​В Баку водитель автобуса избил пассажира

5 декабря, 2019 01:03

https://report.az/storage/news/acbfa22053042e2c8388559c7a8d2c1e/7e262ffd-5fb8-4382-8d4a-908765ee924c_292.jpg В Баку зафиксирован факт избиения. Как сообщает Report, водитель маршрутного автобуса №166 избил Эльтона Зейниева 1994 года рождения. Пострадавший был госпитализирован. У него диагностировали перелом носа. По факту ведется следствие.

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