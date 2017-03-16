В Баку в ходе проведенной полицией операции в квартире обнаружены оружие и наркотики

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку в ходе проведенной полицией операции в квартире были обнаружены оружие и наркотики.
Как сообщает Report, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского РУП, у жителя Баку Васифа Аббасова обнаружили опиум, а также наркотики 9 наименований в жидком виде и в виде таблеток.
При осмотре квартиры В.Аббасова обнаружили и изъяли 1 кг опиума и пистолет "Наган" со стертым номером.
В Наримановском РУП ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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