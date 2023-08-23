В Баку в частном доме произошел взрыв, есть пострадавшие

В Баку в частном доме произошел взрыв, есть пострадавшие.

В Баку в частном доме произошел взрыв, есть пострадавшие.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию 112 поступила информация о взрыве в частном доме в поселке Бузовна Хазарского района.

На территорию незамедлительно были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной ситуации было установлено, что взрыв произошел на первом этаже двухэтажного частного дома общей площадью 250 квадратных метров, принадлежащего Гулиеву Имангулу Абдул оглу 1942 года рождения.

Предположительно, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.

В результате взрыва Гулиева Фарах Имангулу гызы 1998 г.р. и Гулиев Тогрул Имангулу оглу 1997 г.р. получили ожоги различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.