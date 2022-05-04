В Баку в автосервисе произошел пожар

В Баку в автосервисе произошел пожар.

В Баку в автосервисе произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В Ясамальском районе Баку на территории автосервиса загорелись двигатель и панель управления легкового автомобиля марки Nissan. Из-за высокой температуры частично деформировалась дверь стоявшего неподалеку легкового автомобиля марки Toyota. Остальные автомобили и близлежащие цеха удалось защитить от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.