В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину

В прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация о нанесении многочисленных ножевых ранений Сулеймановой Фидан Вагиф гызы 1983 года рождения

В прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация о нанесении многочисленных ножевых ранений Сулеймановой Фидан Вагиф гызы 1983 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре Насиминского района, в ходе расследования появились основательные подозрения в том, что на женщину напал ее знакомый, гражданин Турции Уджрак Абдулахалим Садик оглу 1972 года рождения, который после этого сам нанес себе ножевые ранения.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса (попытка умышленного убийства).

Нападавший и его жертва госпитализированы. В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по делу.