О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину

В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину В прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация о нанесении многочисленных ножевых ранений Сулеймановой Фидан Вагиф гызы 1983 года рождения
Происшествия
3 января 2021 г. 11:14
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину

В прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация о нанесении многочисленных ножевых ранений Сулеймановой Фидан Вагиф гызы 1983 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре Насиминского района, в ходе расследования появились основательные подозрения в том, что на женщину напал ее знакомый, гражданин Турции Уджрак Абдулахалим Садик оглу 1972 года рождения, который после этого сам нанес себе ножевые ранения.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса (попытка умышленного убийства).

Нападавший и его жертва госпитализированы. В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по делу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda qadına bıçaq xəsarətləri yetirən Türkiyə vətəndaşına cinayət işi açılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
Армяне сожгли труп взятого в плен азербайджанского военнослужащего 
29 декабря 2020 г. 17:42
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi