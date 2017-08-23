В Баку три брата получили ножевые ранение из-за того, что не поздоровались

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку три брата получили ножевые ранения со стороны неизвестного из-за того, что не поздоровались.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

В поселке Савалан мужчина средних лет (имя пока не разглашается) поспорил с Ибрагимовым Русланом Рустам оглу 1980 г.р. из-за того, что последний с ним не поздоровался. Спор перешел в драку, в результате которой Р. Ибрагимов был ранен ножом в область сердца.

Увидевшие нападение на брата Ибрагимов Рамин Рустам оглу 1978 г.р. и Ибрагимов Рахман Рустам оглу 1999 г.р. вступили в рукопашную драку с мужчиной. Во время драки они тоже были ранены ножом.

Все пострадавшие были госпитализированы. Из них состояние Руслана и Рамина Ибрагимовых оценивается как крайне тяжелое.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.

Ранивший братьев мужчина разыскивается.