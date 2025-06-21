В Баку таксисты наказаны за неэтичное поведение в отношении женщин-пассажиров

В Баку таксисты наказаны за неэтичное поведение в отношении женщин-пассажиров

Столичная полиция привлекла к ответственности двух водителей такси за неэтичное поведение по отношению к женщинам-пассажирам.

Об этом Report сообщил начальник отдела МВД Нурлан Алиев.

По его словам, в полицию продолжают поступать обращения о неэтичном поведении некоторых таксистов. Водители позволяют себе вести разговоры на темы, не относящиеся к оказанию услуг, и делать неуместные предложения.

По его словам, для предотвращения подобных случаев в столице продолжаются профилактические и контрольные мероприятия.

"Сотрудники полиции провели расследование в отношении двух таксистов в Ясамальском и Хазарском районах. К ответственности привлечены водители автомобилей Toyota с государственным регистрационным номером 90-YL-396 и Mercedes с номером 77-UV-650. Обращаем внимание, что по каждому поступившему обращению проводятся соответствующие расследования, и в отношении водителей, допустивших правонарушения, принимаются меры", - сказал он.

Нурлан Алиев также добавил, что водители общественного транспорта и такси должны культурно обращаться с пассажирами и соблюдать правила профессиональной этики. Рекомендуется гражданам при столкновении с подобными случаями немедленно сообщать в территориальные органы полиции или по номеру "102".