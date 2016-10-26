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    В Баку столкнулись два грузовика, водитель получил травму - ФОТО

    ДТП произошло в Сабаильском районе

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе при обгоне столкнулись две грузовые машины, в результате чего один из водителей получил травму.

    Как передает Report, передвигающийся по Бадамдарскому шоссе в направлении "Волчьих ворот" "Камаз" с государственным регистрационным номером 10 JT 868 попытался обогнать грузовик "Shacman" с государственным регистрационным номером 10 DE 641.

    Не справившийся с управлением водитель врезался в заднюю часть грузовика марки "Камаз".

    В результате этого грузовик "Shacman" подвергся деформации и водитель получил легкую травму.

    На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.

    По факту ведется расследование.

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