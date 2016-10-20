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    В Баку совершено мошенничество в отношении гражданина Ирана

    Инцидент произошел в Ясамальском районе

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку из магазина гражданина Ирана, злоупотребив его доверием, были взяты строительные принадлежности на сумму 88 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    Владелец магазина стройматериалов, расположенного на улице Дадаша Буньядзаде, Амирли Маджидли Джафар (1973 г.р.) обратился в правоохранительные органы и заявил, что 25 августа 2016 года некие Хафиз и Асим купили в его магазине кафель и метлах на сумму 88 тыс. долларов, однако не заплатили за них.

    По факту проводятся соответствующие розыскные мероприятия. 

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