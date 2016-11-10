В Баку сотрудники дорожной полиции избили водителя - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудники дорожно-патрульной службы избили водителя.

Как сообщает Report, инцидент произошел в "Сюдчюлюк совхозу" в поселке Бина Хазарского района.

Согласно информации, водитель микроавтобуса марки Ford, следовавшего по направлению Баку-Масаллы, остановил машину после приказа сотрудников дорожной полиции. По словам водителя микроавтобуса Мирзоева Эльшана Ширинбек оглу (1985 г.р.), он представил документы сотрудникам полиции. Выяснилось, что водитель микроавтобуса 3 месяца назад был оштрафован на сумму 200 манатов, поэтому на автомобиль был наложен арест. Сотрудники полиции хотели отвезти машину на штрафстоянку. После этого возник спор между водителем Э.Мирзоевым и сотрудниками полиции, находившимися в служебном автомобиле. Спор перерос в драку. В результате Э.Мирзоев был избит и получил тяжелые телесные повреждения. Он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 3. Микроавтобус Э.Мирзоева был отвезен на штрафстоянку.

По данному факту во 2-м отделении полиции Хазарского районного управления полиции проводится расследование.