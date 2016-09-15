В Баку снизили наказание лицу, осужденному по трем преступлениям

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Вугара Ягуб оглу Насибова, обвиняемого в мошенничестве, грабеже и хранении наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирпашы Гусейнова вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба В.Насибова частично удовлетворена, приговор суда первой инстанции изменен. Так, суд снизил срок наказания с 10 до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что В.Насибов обвиняется по ст. 178.3.2 (Мошенничество, с причинением крупного ущерба), 180.2.2 (Грабеж, совершенный неоднократно) и 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления).

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Насибова к 10 годам лишения свободы. Осужденный подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.