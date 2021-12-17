В Баку сбивший пешехода водитель пытался скрыться с места ДТП

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.
Так, недалеко от метростанции "Азадлыг" автомобиль марки "Ravon" сбил 22-летнюю Севиндж Кямран гызы Мамедову.
Раненая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
При обследовании у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы.
Следует отметить, что виновник ДТП пытаясь скрыться, столкнулся с другим автомобилем.
Водитель был задержан полицией.
По факту ведется расследование.