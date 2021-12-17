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В Баку сбивший пешехода водитель пытался скрыться с места ДТП

В Баку сбивший пешехода водитель пытался скрыться с места ДТП В столице произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
17 декабря 2021 г. 04:16
В Баку сбивший пешехода водитель пытался скрыться с места ДТП

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, недалеко от метростанции "Азадлыг" автомобиль марки "Ravon" сбил 22-летнюю Севиндж Кямран гызы Мамедову.

Раненая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

При обследовании у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы.

Следует отметить, что виновник ДТП пытаясь скрыться, столкнулся с другим автомобилем.

Водитель был задержан полицией.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gənc qızı vuraraq ərazidən yayınan sürücü yenə qəza törədib

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