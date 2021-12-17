В Баку сбивший пешехода водитель пытался скрыться с места ДТП

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, недалеко от метростанции "Азадлыг" автомобиль марки "Ravon" сбил 22-летнюю Севиндж Кямран гызы Мамедову.

Раненая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

При обследовании у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы.

Следует отметить, что виновник ДТП пытаясь скрыться, столкнулся с другим автомобилем.

Водитель был задержан полицией.

По факту ведется расследование.