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В Баку разоблачена действовавшая под руководством гражданина Ирана группа наркоторговцев

В Баку разоблачена действовавшая под руководством гражданина Ирана группа наркоторговцев Насиминское районное отделение полиции (РОП) города Баку провело очередную операцию против лиц, занимающихся организацией оборота наркотических средств.
Происшествия
8 апреля 2023 г. 11:05
В Баку разоблачена действовавшая под руководством гражданина Ирана группа наркоторговцев

Насиминское районное отделение полиции (РОП) города Баку провело очередную операцию против лиц, занимающихся организацией оборота наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны граждане Гусейн Османов, Эльдениз Гулиев, Эльянар Ибрагимов, Хаяла Аббасова и Эльмир Мамедов. У них изъято в общей сложности до 3 кг героина и метамфетамина. Задержанные признались, что приобрели наркотики через интернет для дальнейшего сбыта, а предложение о занятии наркоторговлей они получили от гражданина Ирана некого Мобила в социальных сетях, у которого и покупали запрещенные вещества.

Полицейские также установили, что по указанию гражданина Ирана арестованные занимались пропагандой наркотиков среди молодежи и подростков в социальных сетях.

По факту в Насиминском РОП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке İranlı narkotacirin dəstəsinə daxil olan 5 nəfər saxlanılıb

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