В Баку разоблачена действовавшая под руководством гражданина Ирана группа наркоторговцев

Насиминское районное отделение полиции (РОП) города Баку провело очередную операцию против лиц, занимающихся организацией оборота наркотических средств.

Насиминское районное отделение полиции (РОП) города Баку провело очередную операцию против лиц, занимающихся организацией оборота наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны граждане Гусейн Османов, Эльдениз Гулиев, Эльянар Ибрагимов, Хаяла Аббасова и Эльмир Мамедов. У них изъято в общей сложности до 3 кг героина и метамфетамина. Задержанные признались, что приобрели наркотики через интернет для дальнейшего сбыта, а предложение о занятии наркоторговлей они получили от гражданина Ирана некого Мобила в социальных сетях, у которого и покупали запрещенные вещества.

Полицейские также установили, что по указанию гражданина Ирана арестованные занимались пропагандой наркотиков среди молодежи и подростков в социальных сетях.

По факту в Насиминском РОП продолжается расследование.