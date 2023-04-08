В Баку разоблачена действовавшая под руководством гражданина Ирана группа наркоторговцев

Насиминское районное отделение полиции (РОП) города Баку провело очередную операцию против лиц, занимающихся организацией оборота наркотических средств.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ходе мероприятия по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны граждане Гусейн Османов, Эльдениз Гулиев, Эльянар Ибрагимов, Хаяла Аббасова и Эльмир Мамедов. У них изъято в общей сложности до 3 кг героина и метамфетамина. Задержанные признались, что приобрели наркотики через интернет для дальнейшего сбыта, а предложение о занятии наркоторговлей они получили от гражданина Ирана некого Мобила в социальных сетях, у которого и покупали запрещенные вещества.
Полицейские также установили, что по указанию гражданина Ирана арестованные занимались пропагандой наркотиков среди молодежи и подростков в социальных сетях.
По факту в Насиминском РОП продолжается расследование.