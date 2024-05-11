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Гурбан Йетирмишли предупредил о возможности афтершоков после землетрясения в Лянкяране

Гурбан Йетирмишли предупредил о возможности афтершоков после землетрясения в Лянкяране После землетрясения в Лянкяранском районе возможны небольшие толчки - афтершоки.
Происшествия
11 мая 2024 г. 18:02
Гурбан Йетирмишли предупредил о возможности афтершоков после землетрясения в Лянкяране

После землетрясения в Лянкяранском районе возможны небольшие повторные толчки - афтершоки.

Об этом Report заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли

"Сильные толчки уже произошли, население не должно впадать в панику", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в 17:23 по местному времени в зоне Талышских гор на территории Лянкяранского района произошло землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение ощущалось в эпицентре около 6 баллов, а в прилегающих районах - от 3 до 5 баллов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli Lənkəranda baş verən zəlzələ barədə: Afterşoklar ola bilər

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