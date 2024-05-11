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В Ханкенди обнаружены боеприпасы

В Ханкенди обнаружены боеприпасы В период с 4 по 10 мая на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили 38 автоматов, 8 пистолетов и 14 ружей.
Происшествия
11 мая 2024 г. 10:38
В Ханкенди обнаружены боеприпасы

В период с 4 по 10 мая на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили 38 автоматов, 8 пистолетов и 14 ружей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Вместе с тем правоохранители обнаружили на территории города 1 гранатомет, 23 гранаты, свыше 21 тыс. патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Кроме того, на территории Агдеринского района обнаружены и изъяты 5 единиц автоматического оружия, 18 магазинов и 290 патронов различного калибра.

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Версия на английском языке Number of weapons and ammunition found in liberated lands of Azerbaijan disclosed
Версия на азербайджанском языке Azad olunan bölgələrdə aşkarlanan silah-sursatların sayı açıqlanıb

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