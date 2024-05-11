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МЧС: Сообщений о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране не поступало

МЧС: Сообщений о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране не поступало В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране.
Происшествия
11 мая 2024 г. 18:19
МЧС: Сообщений о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране не поступало

В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 11 мая в 17:23 по местному времени в 16 км к северо-западу от Лянкяранской сейсмической станции на территории села Балитон города Лянкяран было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, очаг залегал на глубине 18 км.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 6, в прилегающих территориях до 5-3 балла.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

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