МЧС: Сообщений о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране не поступало

В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране.

В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лянкяране.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 11 мая в 17:23 по местному времени в 16 км к северо-западу от Лянкяранской сейсмической станции на территории села Балитон города Лянкяран было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, очаг залегал на глубине 18 км.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 6, в прилегающих территориях до 5-3 балла.