О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку расследуется факт самосожжения привязавшего себя к дереву мужчины

В Баку расследуется факт самосожжения привязавшего себя к дереву мужчины В прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства Надира Гашимова (1959 г.р.), который 19 января около 20 часов, привязав себя к дереву, совершил самосожжение.
Происшествия
21 января 2022 г. 20:51
В Баку расследуется факт самосожжения привязавшего себя к дереву мужчины

В прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства Надира Гашимова (1959 г.р.), который 19 января около 20 часов, привязав себя к дереву, совершил самосожжение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поступившей из пресс-службы Генпрокуратуры информации.

В ходе расследования тело Надира Гашимова было осмотрено, никаких посторонних повреждений, кроме ожогов, на теле обнаружено не было.

В настоящее время расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda özünü məftillə ağaca bağlayaraq yandıran şəxslə bağlı araşdırma aparılır

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi