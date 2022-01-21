В Баку расследуется факт самосожжения привязавшего себя к дереву мужчины

В прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства Надира Гашимова (1959 г.р.), который 19 января около 20 часов, привязав себя к дереву, совершил самосожжение.

В прокуратуре Хатаинского района проводится расследование по факту самоубийства Надира Гашимова (1959 г.р.), который 19 января около 20 часов, привязав себя к дереву, совершил самосожжение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поступившей из пресс-службы Генпрокуратуры информации.

В ходе расследования тело Надира Гашимова было осмотрено, никаких посторонних повреждений, кроме ожогов, на теле обнаружено не было.

В настоящее время расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.