​В Баку проверяют водителей и пассажиров автомобилей

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции" продолжаются мероприятия.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в рамках проводимых государствам мероприятий по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), от граждан требуется находиться в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В столице выявляются лица, передвигающиеся без соответствующего разрешения, а также водители и пассажиры транспортных средств. В отношении граждан, не имеющих соответствующего разрешения, принимаются предусмотренные законодательством меры.