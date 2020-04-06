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В Баку проверяют водителей и пассажиров автомобилей

​В Баку проверяют водителей и пассажиров автомобилей

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В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции" продолжаются мероприятия.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в рамках проводимых государствам мероприятий по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), от граждан требуется находиться в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В столице выявляются лица, передвигающиеся без соответствующего разрешения, а также водители и пассажиры транспортных средств. В отношении граждан, не имеющих соответствующего разрешения, принимаются предусмотренные законодательством меры.

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