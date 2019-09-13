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В Баку прошли оценочные учения НАТО - ВИДЕО

В Баку прошли оценочные учения НАТО - ВИДЕО

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В Учебном центре "Карахейбат" в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО 2-го уровня разведывательной роты КОВ и 1-го уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской Армии, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО.

Как сообщили Report в министерстве обороны, оценка разведывательной роты Азербайджанской Армии была проведена Многонациональной оценочной группой за которой наблюдала Группа наблюдателей Командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО.

Целью учений является проверка совместимости боевой готовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ НАТО со стандартами НАТО.

Следует отметить, что на этих учениях в рамках КОВ Азербайджанская Армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и Военно-воздушных сил в ходе проведения операций.

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