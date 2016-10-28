В Баку произошло ДТП, автомобиль получил повреждения

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку пытавшийся развернуться на высокой скорости водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

Как сообщает Report, авария произошла на улице Рашида Исмаилова в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Ехавший на высокой скорости водитель автомобиля "Hyundai" врезался во встречный "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10 MG 015. Хотя никто не пострадал, автомобиль "Hyundai" получил повреждения.

Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Бинагадинского района.