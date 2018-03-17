В Баку произошла массовая драка, есть раненые

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое человек.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в Насиминском районе, на проспекте Бюльбюля.

На тротуаре напротив Киноцентра "Низами" завязалась рукопашная драка между 6 лицами. Во время драки Эмин Махир оглы Мамедов и Фарид Джалил оглу Кишиев получили ножевые ранения в область живота и спины.

Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

Сотрудники 22-го Отделения Насиминского районного управления полиции приступили к розыску преступника.