В Баку произошла массовая драка между иранскими и турецкими водителями, есть пострадавшие - ФОТО

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка между турецкими и иранскими водителями.

Как сообщает Report, инцидент произошел в месте под названием "Tır parkı" в поселке Локбатан Гарадагского района.

Так, между водителями, являющимися гражданами вышеупомянутых стран, возникла ссора в кафе, действующем на этой территории. Спор привел к драке.

Водители во время драки использовали и предметы, имеющиеся в кафе.

В результате происшествия в целом 5 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них граждане Турции и Ирана, а также официант кафе. Одному из них, гражданину Ирана, оказана первая медицинская помощь.

Другие лица, пострадавшие во время инцидента, были доставлены в больницу. Пострадавшие: работник кафе, 48-летняя Насирова Зейнаб Аллахшюкюр гызы, 41-летний гражданин Турции Алтай Бекар, 50-летний гражданин Ирана Видади Рзаи Мансум оглу, 30-летний Маликзаде Мустафа Уммат оглу.