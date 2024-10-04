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Пожар в частном доме в Низаминского районе Баку потушен

Пожар в частном доме в Низаминского районе Баку потушен На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Мамедали Шарифли Низаминского района Баку.
Происшествия
4 октября 2024 г. 22:01
Пожар в частном доме в Низаминского районе Баку потушен

Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Мамедали Шарифли Низаминского района Баку потушен в короткие сроки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

21:22

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Мамедали Шарифли Низаминского района Баку.

Как передает Report, на месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжаются работы по пожаротушению, общественности будет предоставлена дополнительная информация, сообщили в ведомстве.

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