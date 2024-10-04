Пожар в частном доме в Низаминского районе Баку потушен

Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Мамедали Шарифли Низаминского района Баку потушен в короткие сроки.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
21:22
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Мамедали Шарифли Низаминского района Баку.
Как передает Report, на месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.
В настоящее время продолжаются работы по пожаротушению, общественности будет предоставлена дополнительная информация, сообщили в ведомстве.