В Баку продолжается судебный процесс по делу 14 обвиняемых в связи с событиями в Имишли

Состоялся очередной судебный процесс по уголовным делам 14 человек, задержанных в связи с событиями в Имишли.

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу 14 лиц, арестованных в связи с событиями в Имишлинском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, в ходе процесса были заслушаны показания представителя потерпевшей стороны, также были допрошены свидетели и зачитаны документы.

Очередной судебный процесс назначен на 3 июля.

Напомним, что авария с участием полицейского автомобиля произошла на территории Имишлинского района 18 января, в результате чего погибли трое малолетних детей. В рамках расследования был арестован 17-летний Бейлер Байрамлы. Согласно материалам дела, несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с полицейской машиной BMW. После ДТП Байрамлы попытался скрыться с места происшествия, бросив разбитый автомобиль.

Также были задержаны 14 человек (Байрамлы Бейлер, Бабаев Расиф, Джаббарлы Анар, Усублу Вугар, Сафаров Шамиль, Ибрагимов Эльман, Багиров Аббас, Мамедов Талех, Тагиев Рагиб, Мамедов Гошгар, Алиев Сенан, Азимов Эльхан, Гулиев Руслан, Рзаев Рахиб), нарушившие общественный порядок на месте инцидента и повредившие машину дорожно-патрульной службы. Им предъявлено обвинение по статье 221.2.1. (Хулиганство - совершенное группой лиц) УК АР.