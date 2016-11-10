В Баку при выходе из метро парень подвергся разбою

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку при выходе из станции метро парень получил тяжелые травмы в результате побоев.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед станцией метро "Халглар достлугу".

Эйвазов Рустам Гёюш оглу (1996 г.р.) при выходе из станции метро подвергся нападению двух неизвестных лиц. Они избили его тупым предметом и забрали 1 100 манатов. Р.Эйвазов с тяжелыми травмами был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование в Низаминском районном управлении полиции.