В Баку полицейскому нанесли ножевое ранение при выполнении служебных обязанностей - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В поселке Амирджан Сураханского района произошел случай нанесения ножевого ранения.

Как сообщает Report, ножевое ранение получил сотрудник 31-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, младший сержант Оруджов Эльдар Имамверди оглу 1988 г.р.

Происшествие имело место при осмотре сотрудниками полиции территории на машине пост-патрульной службы. Полицейские заметили подозрительный автомобиль марки "Лада Гранта" и подошли к нему. Инцидент произошел, когда у четверых находящихся в машине людей попросили предъявить документы. Один из неизвестных сошел с заднего сиденья автомобиля и нанес Э. Оруджову ножевое ранение в область бедра. Из находящихся в машине удалось задержать только одного. В настоящее время розыск троих остальных продолжается.

Раненый госпитализирован в больницу МВД.