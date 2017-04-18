 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку полицейскому нанесли ножевое ранение при выполнении служебных обязанностей - ФОТО - ВИДЕО

    Раненый госпитализирован в больницу МВД© Report.az

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В поселке Амирджан Сураханского района произошел случай нанесения ножевого ранения.

    Как сообщает Report, ножевое ранение получил сотрудник 31-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции, младший сержант Оруджов Эльдар Имамверди оглу 1988 г.р.

    Происшествие имело место при осмотре сотрудниками полиции территории на машине пост-патрульной службы. Полицейские заметили подозрительный автомобиль марки "Лада Гранта" и подошли к нему. Инцидент произошел, когда у четверых находящихся в машине людей попросили предъявить документы. Один из неизвестных сошел с заднего сиденья автомобиля и нанес Э. Оруджову ножевое ранение в область бедра. Из находящихся в машине удалось задержать только одного. В настоящее время розыск троих остальных продолжается.

    Раненый госпитализирован в больницу МВД.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi