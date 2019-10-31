В Баку подросток украл из аптеки 7000 манатов

В Баку 17-летний подросток совершил кражу из аптеки.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 25 октября на улице Сулеймана Сани в Бинагадинском районе столицы.

При невыясненных обстоятельствах в аптеку, принадлежащую жителю города Баку Ф.Гасанову, проник неизвестный и украл из кассы 7000 манатов. Ф.Гасанов обратился в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи Р.Дадашзаде 2002 г.р.

По факту ведется расследование.