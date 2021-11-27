В Баку перекрыт ряд улиц

13:08

Сегодня в Баку с 8:00 до 18:00 28 ноября временно ограничено движение транспортных средств по проспекту Гейдара Алиева в Наримановском районе и улице Рашида Мамедова в Насиминском районе.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли

По его словам, полностью остановлено движение по тоннелю Багирова, расположенному на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе: "Поэтому движение по проспекту Гейдара Алиева будет осуществляться только в направлении города. Движение по этой дороге проходит перед зданием "ASAN Xidmət 5" по средней полосе непосредственно с проспекта Гейдара Алиева в город.

Также полностью ограничено движение на мосту с улицы Абдулвахаба Саламзаде в Насиминском районе в сторону микрорайона и станции метро "Мемар Аджеми". Здесь водители могут временно передвигаться только по туннелю. Желающие проехать в противоположном направлении могут двигаться по правой полосе без въезда на мост".