В Баку оштрафован мужчина, продаваший 700 долларов за 1281 манат

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован мужчина, занимающийся незаконным обменом валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 15 декабря на территории Низаминского района столицы сотрудниками Низаминского районного управления полиции был задержан житель города Баку Вугар Гурбанов, который обменивал 700 долларов на 1281 манат. В его отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.