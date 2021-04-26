В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен

Лечение мужчины (1983 г. р.), получившего телесные повреждения различной степени тяжести в результате обрыва троса грузоподъемной установки в Баку, продолжается в отделении реанимации Городской клинической больницы №3.
Об этом Report сообщили в больнице.
Сообщается, что раненый поступил в больницу с диагнозом перелом ребер и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
В результате обрыва троса грузоподъемной установки во время строительства многоэтажного дома в Баку один человек погиб на месте происшествия, еще один получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе, по адресу улица Нефтчи Гурбана, 29.
На станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3.
По факту проводится расследование.