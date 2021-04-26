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В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен

В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен На станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3
Происшествия
26 апреля 2021 г. 17:50
В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен
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Лечение мужчины (1983 г. р.), получившего телесные повреждения различной степени тяжести в результате обрыва троса грузоподъемной установки в Баку, продолжается в отделении реанимации Городской клинической больницы №3.

Об этом Report сообщили в больнице.

Сообщается, что раненый поступил в больницу с диагнозом перелом ребер и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

17:01

В результате обрыва троса грузоподъемной установки во время строительства многоэтажного дома в Баку один человек погиб на месте происшествия, еще один получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе, по адресу улица Нефтчи Гурбана, 29.

На станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük kranının trosu qırıldı: bir ölü, bir yaralı - YENİLƏNİB

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