​В Баку найден труп 83-летнего мужчины

В одной из квартир Баку был найден труп.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о том, что в Наримановском районе человек остался запертым в квартире в беспомощном положении.

Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли дверь в квартиру, где обнаружили мертвое тело Юсуба Гумбат оглы Мусаева, 1936 года рождения.

Труп был передан по назначению.