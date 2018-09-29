В Баку начался суд по жалобе убийцы бывшей жены

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении обвиняемого в совершении убийства Рахиба Бабаева.

Как сообщает Report, заседание состоится 3 октября в Бакинском апелляционном суде.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Отметим, что убийство произошло 23 января этого года примерно в три часа ночи по адресу ул.Хасила Байрамова, дом 67. Проживающая по данному адресу на съемной квартире Оруджалиева Ульвия Сулдуз гызы 1991 г.р. была убита бывшим мужем Бабаевым Рахибом Тельман оглу 1985 г.р. После инцидента Р.Бабаев явился с повинной в 31-е отделение полиции.

В отношении него было выдвинуто обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В предварительных показаниях следствию задержанный Р.Бабаев сообщил, что два года назад разошелся с У.Оруджалиевой, имеет 2 малолетних детей.

По его словам, У.Оруджалиева заявила ему, что не позволит, чтобы он женился и потребовала вернуться к ней: "Кое-как я ее успокоил и отвел на квартиру, где она проживает. Однако она и дома не успокоилась, начала оскорблять меня. Я не выдержал, задушил ее насмерть ночью".

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Бабаев осужден на 11 лет лишения свободы.