В Баку на улице найден замерзший мужчина - ФОТО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку получил переохлаждение неизвестный мужчина.

Как сообщает Report, прошлой ночью сотрудники правоохранительных органов обнаружили в парке в поселке Бакиханова Сабунчинского района мужчину в возрасте около 30 лет, личность которого пока не установлена. Выяснилось, что его одежда была снята и сложена в целлофановый пакет.

Мужчина был доставлен на машине скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3, где ему поставили диагноз переохлаждения. Он находится в бессознательном состоянии. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что его избили.

Проводится расследование по установлению личности мужчины и причин произошедшего.