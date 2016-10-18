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    В Баку на улице найден замерзший мужчина - ФОТО

    Предполагается, что его избили

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку получил переохлаждение неизвестный мужчина. 

    Как сообщает Report, прошлой ночью сотрудники правоохранительных органов обнаружили в парке в поселке Бакиханова Сабунчинского района мужчину в возрасте около 30 лет, личность которого пока не установлена. Выяснилось, что его одежда была снята и сложена в целлофановый пакет. 

    Мужчина был доставлен на машине скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3, где ему поставили диагноз переохлаждения. Он находится в бессознательном состоянии. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. 

    Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что его избили. 

    Проводится расследование по установлению личности мужчины и причин произошедшего.  

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