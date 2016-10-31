В Баку задержан мужчина, ранивший ножом свою жену и дочь - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 9.47

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку пьяный мужчина на почве семейного конфликта ранил ножом свою жену и дочь.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: Хазарский район, поселок Гала, улица Сулеймана Рагимова, 81.

Согласно информации, Рагимов Алигисмат Гейдар оглу (1960 г.р.), находясь в нетрезвом состоянии, отправился домой к своей дочери Тунзале Шихалиевой, где поспорил со своей 51-летней женой Гончей Умудовой. Он нанес кухонным ножом два удара Г.Умудовой и один удар своей 22-летней дочери Айтадж Рагимли. После этого мужчина покинул дом. Раненые госпитализированы в больницу.

Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали А.Рагимова, совершившего преступление.

По факту проводится расследование.