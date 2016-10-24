В Баку муж избил жену, в результате чего она скончалась

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку муж избил свою жену и нанес ей тяжелые телесные повреждения.

Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу: Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 15/5.

Согласно информации, Гусейнова Диляра (1979 г.р.) с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3, где она скончалась.

Выяснилось, что Д.Гусейнову на почве семейно-бытового конфликта избил ее муж Алекберзаде Намиг (1974 г.р.). По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.