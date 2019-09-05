В Баку машина сбила молодого парня

​В Баку машина сбила молодого парня

5 сентября, 2019 03:39

https://report.az/storage/news/9db7a2747fc3ec6f6c594171779f1b61/07279610-cc7f-43fe-ace7-41b014f49dd8_292.jpg В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход. 27 летний Гадиров Хазар Гюрбат оглу сбит машиной марки «Форд», когда пытался перейти дорогу. Раненому поставлен диагноз черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.

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