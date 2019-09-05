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В Баку машина сбила молодого парня

​В Баку машина сбила молодого парня

В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.

27 летний Гадиров Хазар Гюрбат оглу сбит машиной марки «Форд», когда пытался перейти дорогу.

Раненому поставлен диагноз черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. 

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