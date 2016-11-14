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    В Баку КамАЗ насмерть сбил пешехода

    В Сабунчинском районном управлении полиции по данному факту проводится расследование

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 41-летнего мужчину. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Маштага.

    Согласно информации, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", ехавший по трассе Маштага-Бильгях, сбил переходившего дорогу Алиева Габиля Алибала оглу. Г.Алиев с тяжелыми травмами был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3, где скончался. 

    По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.

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