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В Баку избит мужчина

В Баку избит мужчина

В Баку произошла драка.

Как передаёт Report, драка произошла в Хатаинском районе, на высоте "Салам" .

Так, Гусейнов Эльвин Сардар оглу 1988-го года рождения был избит неизвестным.

У него диагностировали перелом скуловой кости.

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