В Баку избит мужчина

В Баку произошла драка.
Как передаёт Report, драка произошла в Хатаинском районе, на высоте "Салам" .
Так, Гусейнов Эльвин Сардар оглу 1988-го года рождения был избит неизвестным.
У него диагностировали перелом скуловой кости.
В Баку произошла драка.
Как передаёт Report, драка произошла в Хатаинском районе, на высоте "Салам" .
Так, Гусейнов Эльвин Сардар оглу 1988-го года рождения был избит неизвестным.
У него диагностировали перелом скуловой кости.
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Orxan RasifoğluАвтор новости