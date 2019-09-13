В Баку избит мужчина

В Баку избит мужчина

13 сентября, 2019 23:45

https://report.az/storage/news/0a20c8979e2ccd7fdcda18748b9579b8/e34d2678-8d5b-43c9-8f3b-9eafccfceada_292.jpg В Баку произошла драка. Как передаёт Report, драка произошла в Хатаинском районе, на высоте "Салам" . Так, Гусейнов Эльвин Сардар оглу 1988-го года рождения был избит неизвестным. У него диагностировали перелом скуловой кости.

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