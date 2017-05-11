В Баку из-за Wi-Fi произошла драка, 2 пострадавших

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В ходе массовой драки в Хазарском районе города Баку, причиной которой стало беспроводное интернет соединение Wi-Fi, двое человек получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на ул. Нахчыван в поселке Зира.

Так, Эмин Забит оглу Алиев и Аликбер Алхуммат оглу Алиев 1982 г.р. стояли рядом с частным домом по соседству и пользовались Wi-Fi интернетом. В этот момент Амид Гурбанали оглу Алиев 1997 г.р. и его брат (имя которого пока не разглашается) высказали свои претензии к стоявшим возле двери лицам, без разрешения использующим Wi-Fi соединение. После этого между сторонами произошла драка.

В результате Амид Алиев нанес ножевые ранения Эмину Алиеву и Аликберу Алиеву.

Лица, получившие ранения, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело. А. Алиев и его брат были задержаны.