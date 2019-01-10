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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку из дома украли 12 000 долларов и золотые изделия.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 30-го отделения полиции Сураханского РУП был задержан житель поселка Говсаны Сергей Пименов, подозреваемый в краже из дома на территории района 12 000 долларов США, золотых изделий и наручных часов.
Установлена также личность еще одного человека.
Samirə AbdullayevaАвтор новости