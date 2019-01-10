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    В Баку из дома украли 12 000 долларов и золотые изделия

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку из дома украли 12 000 долларов и золотые изделия. 

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 30-го отделения полиции Сураханского РУП был задержан житель поселка Говсаны Сергей Пименов, подозреваемый в краже из дома на территории района 12 000 долларов США, золотых изделий и наручных часов. 

    Установлена также личность еще одного человека. 

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