Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку из дома украли 12 000 долларов и золотые изделия.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 30-го отделения полиции Сураханского РУП был задержан житель поселка Говсаны Сергей Пименов, подозреваемый в краже из дома на территории района 12 000 долларов США, золотых изделий и наручных часов.

Установлена также личность еще одного человека.