В Баку грабитель ударил ножом человека, отказавшегося отдать ему деньги - ВИДЕО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы молодой парень получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица.

Как передает Report, происшествие зарегистрировано на территории под название Шамахинка.

Так, неизвестный человек на вышеуказанной территории подошел к 22-летнему Оруджову Садигу Намиг оглы и потребовал у него деньги, угрожая ножом. После того, как С.Оруджов заявил, что у него нет денег, между ними началась драка, в результате которой он получил ножевое ранение. Преступник скрылся с места происшествия.

Раненый был помещен в Клинический медицинский центр № 1. Как сообщил дежурный хирург сотруднику Report, С.Оруджов был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в правой части грудной клетки. Раненый был прооперирован и помещен в отделение реанимации.

Ясамальское РУП проинформировано о происшествии.

В настоящее время устанавливается личность преступника.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).