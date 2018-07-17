 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку грабитель ударил ножом человека, отказавшегося отдать ему деньги - ВИДЕО

    Преступник скрылся с места происшествия

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы молодой парень получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица.

    Как передает Report, происшествие зарегистрировано на территории под название Шамахинка.

    Так, неизвестный человек на вышеуказанной территории подошел к 22-летнему Оруджову Садигу Намиг оглы и потребовал у него деньги, угрожая ножом. После того, как С.Оруджов заявил, что у него нет денег, между ними началась драка, в результате которой он получил ножевое ранение. Преступник скрылся с места происшествия.

    Раненый был помещен в Клинический медицинский центр № 1. Как сообщил дежурный хирург сотруднику Report, С.Оруджов был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в правой части грудной клетки. Раненый был прооперирован и помещен в отделение реанимации.

    Ясамальское РУП проинформировано о происшествии.

    В настоящее время устанавливается личность преступника.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi