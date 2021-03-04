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В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший

В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший При осмотре пожара было обнаружено и передано по назначению тело одного человека
Происшествия
4 марта 2021 г. 12:20
В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший
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Пожар, возникший в трехэтажном частном жилом доме на улице Шерг Низаминского района Баку, был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, при осмотре пожарища было обнаружено и передано по назначению тело одного человека.

10.52

В Баку вспыхнул пожар в частном жилом доме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

На "горячую линию 112" МЧС поступила информация, что в трехэтажном частном жилом доме на улице Шерг Низаминского района столицы вспыхнул пожар.

Пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны МЧС были привлечены к месту происшествия.

По предварительным данным, горит мансарда дома. Пожарные продолжают тушить пожар.

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