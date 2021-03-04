В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший

Пожар, возникший в трехэтажном частном жилом доме на улице Шерг Низаминского района Баку, был потушен пожарными подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, при осмотре пожарища было обнаружено и передано по назначению тело одного человека.
В Баку вспыхнул пожар в частном жилом доме.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
На "горячую линию 112" МЧС поступила информация, что в трехэтажном частном жилом доме на улице Шерг Низаминского района столицы вспыхнул пожар.
Пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны МЧС были привлечены к месту происшествия.
По предварительным данным, горит мансарда дома. Пожарные продолжают тушить пожар.