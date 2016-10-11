В Баку четверо ограбили подростка

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершено ограбление.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Расула Рзы в Насиминском районе.

На указанной улице к 16-летнему жителю Баку Мубаризу Залову подошли двое незнакомцев, и, применив силу, отняли у него 48 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались жители Баку Эльнур Аннагиев, Анар Гурбанзаде, Магомед Алиев и житель города Ширван Даянат Ахмедов.

По факту возбуждено уголовное дело.